В конце ноября в Париже пройдёт гала-вечер, на котором будет вручен «Золотой мяч». Это престижная награда, которую журнал France Football вручает лучшему футболисту по итогам календарного года. Обладатель «Золотого мяча» определяется голосованием.

Португальский RTP выяснил, что в 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. По данным источника, аргентинскому форварду «ПСЖ» уже сообщили, что награду выиграет именно он. Месси уже даже успел дать традиционное интервью для France Football по случаю завоевания награды.

Лионель Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Ранее Лионель Месси завоёвывал «Золотой мяч» шесть раз.