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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» слухи

05 Ноября 2021 • 18:12 Комментировать (26)

В конце ноября в Париже пройдёт гала-вечер, на котором будет вручен «Золотой мяч». Это престижная награда, которую журнал France Football вручает лучшему футболисту по итогам календарного года. Обладатель «Золотого мяча» определяется голосованием.

Португальский RTP выяснил, что в 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. По данным источника, аргентинскому форварду «ПСЖ» уже сообщили, что награду выиграет именно он. Месси уже даже успел дать традиционное интервью для France Football по случаю завоевания награды. 

Лионель Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Ранее Лионель Месси завоёвывал «Золотой мяч» шесть раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (24)
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Рейтинг комментариев
SpaM
05 Ноября 2021 в 20:52
Если не вброс, то это лютый позор. При всем уважении к Месси - он ничего не сделал для получения ЗМ.
Левандовски по итогам двух лет.
HG2017
05 Ноября 2021 в 20:44
Как на гала-вечере можно награждать кого то не из гала-мадрида?!!
Артур Измаилов
05 Ноября 2021 в 20:33
чтоб подавился с этим ЗМ прямиком на сцене вручения!!!
Alexjaa
05 Ноября 2021 в 19:44
не за что вообще,как уже 2 ЗМ
Антидыня
05 Ноября 2021 в 19:42
М'Баппе, если по-чесноку
ATAMAN
05 Ноября 2021 в 18:59
Сори,МбаППе прааильно.
ATAMAN
05 Ноября 2021 в 18:57
Скоро мы увидим Мбапее
Redwhite1959
05 Ноября 2021 в 18:42
Глянул в стороны... Брехня!
ARTUR
05 Ноября 2021 в 18:38
Первого апреля еще далеко ))
Misha_diablo_football
05 Ноября 2021 в 18:20
если это правда то я искренне соболезную пердакам адептов гелиевого шампунья...
Smennii
05 Ноября 2021 в 18:50
При чем здесь гелиевый шампунь, гном в этом сезоне никак не достоин золотого мяча
Misha_diablo_football
05 Ноября 2021 в 19:17
в этом сезоне он главный фаворит за награду, а в прошлом сезона Лева был вне конкуренции но подлые французы отменили церемонию награждения...
Милка
05 Ноября 2021 в 19:08
Лучше перефразировать-если это правда,то ЗМ умер окончательно
Artur_one
05 Ноября 2021 в 20:05
Милка, скучал по тебе))) оценка всегда фактор субъективный, при таком раскладе никогда не будут все довольны. О "смерти" ЗМ уже давно говорят, но меняются можно сказать поколения, а ЗМ остается самым желанным практического для любого футболиста. Да и справедливости ради следует отметить, что не виноват инопланетный, что в том году отменили премию и Левандовски пролетел.
Милка
05 Ноября 2021 в 20:10
Скажи это Хава,Иньесте,Снейдеру,Ван Дейку и тд... Кстати,почитай каким образом определялся лучший во времена обьедененной награды.
ПС.
И при чем тут прошлый год?
Artur_one
05 Ноября 2021 в 20:27
При том, что в сезоне за который Левандовски должен был получить свой ЗМ награду не вручали, тогда он был безусловным фаворитом. В прошедшем сезоне он и его команды уже не были так хороши. Год от неоднозначный был для все фаворитов, многие провалили Евро. С позиции влияние на игру команд, командных побед, личных наград, Месси на мой взгляд главный фаворит. Можно долго спорить кто хорошо и кто заслуживает, я предпочитаю дождаться решения и принять решение мировой футбольной общественности.
Милка
05 Ноября 2021 в 20:50
Ну отменили и отменили,ну не вручили и не вручили... Или были какие-то претензии с моей стороны к вручению ЗМ в прошлом году?
Есть,к примеру ,Жоржиньо который фантастически провел год как с клубом так и в сборной. В меньшей степени Доннарума. Оба имеют влияние на игру команд,командных побед и личных наград. Или ЗМ получать должны только те кто забивает? В таком случае есть Бензема,который выиграл равноценный Кубку Америки турнир- Лигу Наций и тоже имеет большое влияние в Реале и сборной. Но выигрывают даже при плохих позициях постоянно Криштиану и Месси,потому как это два бренда на которых работают PR-менеджеры и советуют кому и когда перечислить на благотворительность,какому мальчику из Африки подарить футболку,поиграть с бомжами и тд... Но как ты и сказал-от нас в выборе ничего не зависит. И очень много эти пиарщики забрали заслуженных наград у других
Artur_one
05 Ноября 2021 в 20:57
Жоржинье я бы вручил статуса везунчика года. Если сравнивать прошлый сезон Безема и Месси, то я бы отдал предпочтение последнему. Пусть у нас будет паритет даже по Лиге Наций и Копе допустим как ты предалагешь, Месси на порядок больше забил и еще больше сделал ассистов, вошел в символическую сборную ЛЧ. В плане PR я думаю над ним больше Криштиану работает и его маркетологи, сам бренд CR7, накрученные подписчики инстаграмм и т.д.
Xdenix
05 Ноября 2021 в 21:02
Вспоминать попадание Месси в символическую сборную - не лучший пример, учитывая каким образом он там оказался. За бесславный вылет в 1/8 финала от ПСЖ? Бензема же свою команду в полуфинал протащил
Artur_one
05 Ноября 2021 в 21:04
Все это субъективно, я например, считаю, что нормальный, поэтому привел. Твой довод уже к FIFA. Так, по сути, можно придираться к любым наградам и статусам, была бы фантазия.
Artur_one
05 Ноября 2021 в 21:01
В плане незабивных позиций я с тобой соглашусь, было бы хорошо вручать ЗМ по каждой позиции(защитник, полузащитник, нападающий, вратарь)
Slain
05 Ноября 2021 в 20:12
Да награда с самого своего основания была спорной) как и общественное мнение о том, кто же "лучший".
Потому что если нападающий забивает 50 голов за 300 попыток, то он круче всех, а если вратарь будет отбивать 70% ударов в створ, то он просто хорош)
Милка
05 Ноября 2021 в 20:54
Вот-вот. Нынешний ЗМ вручается тем кто забивает. А вот к примеру, сколько тот же Навас спасал в победных сезонах Реала. Но я вот уже ни одного сейва не вспомню))) тошо это вратарь)))
Artur_one
05 Ноября 2021 в 20:58
Есть же отдельная вроде награда вроде Льва Яшина, это как ЗМ среди вратарей)))
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