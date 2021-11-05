В конце ноября в Париже пройдёт гала-вечер, на котором будет вручен «Золотой мяч». Это престижная награда, которую журнал France Football вручает лучшему футболисту по итогам календарного года. Обладатель «Золотого мяча» определяется голосованием.
Португальский RTP выяснил, что в 2021 году «Золотой мяч» получил Лионель Месси. По данным источника, аргентинскому форварду «ПСЖ» уже сообщили, что награду выиграет именно он. Месси уже даже успел дать традиционное интервью для France Football по случаю завоевания награды.
Лионель Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
Ранее Лионель Месси завоёвывал «Золотой мяч» шесть раз.
Левандовски по итогам двух лет.
ПС.
И при чем тут прошлый год?
Есть,к примеру ,Жоржиньо который фантастически провел год как с клубом так и в сборной. В меньшей степени Доннарума. Оба имеют влияние на игру команд,командных побед и личных наград. Или ЗМ получать должны только те кто забивает? В таком случае есть Бензема,который выиграл равноценный Кубку Америки турнир- Лигу Наций и тоже имеет большое влияние в Реале и сборной. Но выигрывают даже при плохих позициях постоянно Криштиану и Месси,потому как это два бренда на которых работают PR-менеджеры и советуют кому и когда перечислить на благотворительность,какому мальчику из Африки подарить футболку,поиграть с бомжами и тд... Но как ты и сказал-от нас в выборе ничего не зависит. И очень много эти пиарщики забрали заслуженных наград у других
Потому что если нападающий забивает 50 голов за 300 попыток, то он круче всех, а если вратарь будет отбивать 70% ударов в створ, то он просто хорош)