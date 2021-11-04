​Месси заметили в Мадриде

Лионель Месси был замечен в Мадриде. Впрочем, возвращение звёздного аргентинца в Испанию связано исключительно с его травмой – Месси прибыл в испанскую столицу для посещения клиники регенеративной терапии по поводу своего ушиба кости. Об этом рассказал EL Chiringuito.

Напомним, что Лионель Месси пропустил матч Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «ПСЖ», который проходил в среду. Встреча в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. Потеряв два очка, парижане пропустили «Манчестер Сити» на вершину турнирной таблицы своей группы.

Лионель Месси провёл за «ПСЖ» восемь матчей. В них аргентинец записал на свой счёт три гола.