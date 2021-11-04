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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси заметили в Мадриде

04 Ноября 2021 • 17:53 Комментировать (4)

Лионель Месси был замечен в Мадриде. Впрочем, возвращение звёздного аргентинца в Испанию связано исключительно с его травмой – Месси прибыл в испанскую столицу для посещения клиники регенеративной терапии по поводу своего ушиба кости. Об этом рассказал EL Chiringuito.

Напомним, что Лионель Месси пропустил матч Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «ПСЖ», который проходил в среду. Встреча в Германии завершилась вничью со счётом 2:2. Потеряв два очка, парижане пропустили «Манчестер Сити» на вершину турнирной таблицы своей группы.

Лионель Месси провёл за «ПСЖ» восемь матчей. В них аргентинец записал на свой счёт три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
04 Ноября 2021 в 18:18
В Реал хочет свалить. Проводит рекогносцировку.
JUMPER
04 Ноября 2021 в 18:26
ай...та неее...энта он приехал инкогнита...падбадрить сваё войска сидящая в засаде в паутини...))) шо бы ане вовримя прагаласили за иво каранацыю
K.karitch
04 Ноября 2021 в 18:35
Шо, даже бородёнку сбрил и каблуки набил?
JUMPER
04 Ноября 2021 в 18:41
ай...лионсий зашифравалси па фсем правилам канспирацыи...и калбуки шпилька..парик..платья вичерне...))) усё как паложано
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