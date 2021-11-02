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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси отправится в Мадрид

02 Ноября 2021 • 15:18 Комментировать

Лионель Месси не попал в заявку «ПСЖ» на ближайший матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Согласно данным Infobae, Месси имеет проблемы с коленом, причём уже давно – болезненный удар аргентинец получил в игре против Венесуэлы в начале сентября. С тех пор колено регулярно беспокоит звёздного форварда.

По информации источника, Лионель Месси отправился в Мадрид на лечение. Форвард пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» и надеется вернуться в строй к поединку сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира. Он пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября, если говорить о московском времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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