​Месси отправится в Мадрид

Лионель Месси не попал в заявку «ПСЖ» на ближайший матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Согласно данным Infobae, Месси имеет проблемы с коленом, причём уже давно – болезненный удар аргентинец получил в игре против Венесуэлы в начале сентября. С тех пор колено регулярно беспокоит звёздного форварда.

По информации источника, Лионель Месси отправился в Мадрид на лечение. Форвард пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» и надеется вернуться в строй к поединку сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира. Он пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября, если говорить о московском времени.