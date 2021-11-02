​«Конфликта нет»: Вице-президент «Монако» высказался о ситуации Головина

Вице-президент «Монако» Олег Петров пролил свет на ситуацию с полузащитником Александром Головиным.

Напомним, что недавнюю игру Лиги 1 против «Монпелье» Головин провёл в запасе. После этого россиянин сыграл против «Бреста», но провёл на поле лишь 32 минуты после выхода на замену во втором тайме.

«Всё с ним в порядке. Никакого конфликта нет, у Александра просто была травма», - высказался Петров для ТАСС.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 14 матчей. В них полузащитник забил 3 гола и отдал 3 результативных паса на партнёров.

«Монако» на текущий момент занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Франции.