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Чемпионат Франции. 1 лига

Джибриль Сиссе: «Бен Арфа не хуже Месси, в лучшей форме он играет на уровне Лионеля»

02 Ноября 2021 • 11:40 Комментировать

Экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе, поигравший на клубном уровне за «Ливерпуль», «Марсель» и ряд других европейских клубов, высказался о своем соотечественнике Хатеме бен Арфа. Он сравнил 34-летнего полузащитника с аргентинцем Лионелем Месси.

«Может считать меня сумасшедшим, однако я считаю, что Хатем ни в чем не уступает Лионелю. Я видел, на что он действительно способен. В своей лучшей форме бен Арфа играет на уровне Месси», - передает слова Джибриля The Mirror.

34-летний хавбек в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Бордо».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джибриль Сиссе Хатем Бен Арфа
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