Джибриль Сиссе: «Бен Арфа не хуже Месси, в лучшей форме он играет на уровне Лионеля»

Экс-форвард сборной Франции Джибриль Сиссе, поигравший на клубном уровне за «Ливерпуль», «Марсель» и ряд других европейских клубов, высказался о своем соотечественнике Хатеме бен Арфа. Он сравнил 34-летнего полузащитника с аргентинцем Лионелем Месси.

«Может считать меня сумасшедшим, однако я считаю, что Хатем ни в чем не уступает Лионелю. Я видел, на что он действительно способен. В своей лучшей форме бен Арфа играет на уровне Месси», - передает слова Джибриля The Mirror.

34-летний хавбек в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Бордо».