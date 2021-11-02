Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в «ПСЖ»

Звездный форвард Лионель Месси, ныне играющий в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ», провел сравнение между бывшим атакующим трио каталонской «Барселоны» Месси-Суарес-Неймар и тройкой нападения парижского клуба Месси-Неймар-Мбаппе.

«Это абсолютно разные тройки нападения, их тяжело сравнивать. Например, Суарес – это прирожденный центрфорвард, он бомбардир. А Мбаппе – это в первую очередь мощь, он разрывает соперников на скорости. Они играют по-разному. Поэтому трудно проводить сравнение», - передает слова аргентинца Sport.es.

Напомним, что Лео покинул «Барселону» прошлым летом из-за истечения срока контракта.