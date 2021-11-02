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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в «ПСЖ»

02 Ноября 2021 • 08:30 Комментировать (6)

Звездный форвард Лионель Месси, ныне играющий в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ», провел сравнение между бывшим атакующим трио каталонской «Барселоны» Месси-Суарес-Неймар и тройкой нападения парижского клуба Месси-Неймар-Мбаппе.

«Это абсолютно разные тройки нападения, их тяжело сравнивать. Например, Суарес – это прирожденный центрфорвард, он бомбардир. А Мбаппе – это в первую очередь мощь, он разрывает соперников на скорости. Они играют по-разному. Поэтому трудно проводить сравнение», - передает слова аргентинца Sport.es.

Напомним, что Лео покинул «Барселону» прошлым летом из-за истечения срока контракта.

Какое трио круче?
МСН (Месси-Суарес-Неймар) МНМ (Месси-Неймар-Мбаппе)
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Лионель Месси
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
02 Ноября 2021 в 09:52
Как можно сравнивать не сравнимое. Связка МСН на протяжении долгого времени действовала и показывала крутой футбол, а МНМ её и не существует ещё ,кто в влес кто по дрова ,играет каждый сам по себе .
Карыч
02 Ноября 2021 в 08:44
Ещё он сравнил ЖМЖ И МЖМ.
ARTUR
02 Ноября 2021 в 09:13
Ты сделал веселым мой день )))
Карыч
02 Ноября 2021 в 09:17
Удачи!
JUMPER
02 Ноября 2021 в 09:46
ай...а почиму тады ни дали сравнитильны характиристики.. фсе плюсы и минусы ЖМЖ и МЖМ
Misha_diablo_football
02 Ноября 2021 в 08:40
А Неймар вообще пенсионер по сравнению с 2015-м...
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