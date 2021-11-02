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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» нацелился на футболиста, которым интересовался ЦСКА

02 Ноября 2021 • 08:22 Комментировать

Один из ведущих игроков лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья попал в сферу интересов европейского гранда. По сообщениям O Jogo, заполучить португальского хавбека в свои ряды желает французский «ПСЖ». Парижане готовы подписать полузащитника в зимнее трансферное окно.

Как отмечает источник, Палинья считается одним из приоритетных вариантов усиления средней линии для парижан. Его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет лишь 21 миллион евро.

Ранее интерес к этому футболисту проявлял московский ЦСКА, однако сделка не состоялась.

Контракт Палиньи со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жоау Палинья
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