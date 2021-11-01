Месси: «Седьмой «Золотой мяч» будет безумием»

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который провалил начало нынешнего сезона в «ПСЖ», высказался относительно борьбы за «Золотой мяч» в этом году.

«Если выиграю седьмой «Золотой мяч», это будет невероятным событием. Это можно назвать безумием. В случае, если награда достанется не мне, ничего страшного. Я уже достиг многого», - передает слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Аргентинец не смог остаться в каталонской «Барселоне», за которую играл с 2005 года, из-за финансовых проблем клуба.

Месси впервые за 16 лет не сделал к ноябрю ни одного результативного действия в чемпионате