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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси: «Седьмой «Золотой мяч» будет безумием»

01 Ноября 2021 • 12:51 Комментировать (1)

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который провалил начало нынешнего сезона в «ПСЖ», высказался относительно борьбы за «Золотой мяч» в этом году.

«Если выиграю седьмой «Золотой мяч», это будет невероятным событием. Это можно назвать безумием. В случае, если награда достанется не мне, ничего страшного. Я уже достиг многого», - передает слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Аргентинец не смог остаться в каталонской «Барселоне», за которую играл с 2005 года, из-за финансовых проблем клуба.

Месси впервые за 16 лет не сделал к ноябрю ни одного результативного действия в чемпионате

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Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Карыч
01 Ноября 2021 в 13:07
Сама "инопланетная" скромность! Ай, да альтруист! Публика неиствовствует - как говорил персонаж Маменко.
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