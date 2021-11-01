Игрок «Сент-Этьена» стал рекордсменом Лиги 1, забив гол с 68 метров

Хавбек «Сент-Этьена» Вахби Хазри стал рекордсменом чемпионата Франции. Во вчерашнем поединке против «Метца» (1:1) 30-летний тунисский полузащитник отметился сверхдальним результативным ударом.

Футболист поразил ворота соперников с 68 метров. Согласно информации в твиттер-аккаунте Opta, Хазри стал автором нового рекорда Лиги 1. Эта статистика ведется с сезона-2006/2007.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Вахби принял участие в 12 встречах, записав на свой счет семь забитых мячей (три – с пенальти).

По итогам 12 туров «Сент-Этьен» с шестью очками замыкает турнирную таблицу Лиги 1.