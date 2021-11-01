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Чемпионат Франции. 1 лига

Полузащитник «Монако» на радаре нескольких европейских грандов

01 Ноября 2021 • 10:03 Комментировать

Талантливый хавбек Орельен Чуамени, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке, рапортует посредством твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

21-летний полузащитник находится в сфере интересов туринского «Ювентуса», а также двух английских грандов – лондонского «Челси» и «Ливерпуля». Борьба за игрока ожидается в зимнее трансферное окно.

В свою очередь руководство монегасков готово расстаться с Чуамени, если за него предложат 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Орельен сыграл 11 матчей и отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Орельен Чуамени
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