Полузащитник «Монако» на радаре нескольких европейских грандов

Талантливый хавбек Орельен Чуамени, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке, рапортует посредством твиттер-аккаунта журналист Николо Скира.

21-летний полузащитник находится в сфере интересов туринского «Ювентуса», а также двух английских грандов – лондонского «Челси» и «Ливерпуля». Борьба за игрока ожидается в зимнее трансферное окно.

В свою очередь руководство монегасков готово расстаться с Чуамени, если за него предложат 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Орельен сыграл 11 матчей и отметился забитым мячом.