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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» может выгнать Серхио Рамоса

01 Ноября 2021 • 09:11 Комментировать (2)

Испанский защитник Серхио Рамос рискует не сыграть ни одного поединка в составе французского «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Le Parisien, опытный футболист продолжает реабилитацию после травмы. Пока неизвестно, когда он сможет выйти на поле. Эта ситуация напрягает руководство клуба, которое уже задумывается о расторжении трудового договора с игроком, если его восстановление не ускорится.

Напомним, что 35-летний защитник пополнил ряды парижского гранда на правах свободного агента. Он переехал во Францию из мадридского «Реала» и подписал двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Leonardis
01 Ноября 2021 в 10:19
Давно пора..
Leonardis
01 Ноября 2021 в 10:19
Давно пора..
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