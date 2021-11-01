«ПСЖ» может выгнать Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос рискует не сыграть ни одного поединка в составе французского «ПСЖ».

По сообщениям журналистов Le Parisien, опытный футболист продолжает реабилитацию после травмы. Пока неизвестно, когда он сможет выйти на поле. Эта ситуация напрягает руководство клуба, которое уже задумывается о расторжении трудового договора с игроком, если его восстановление не ускорится.

Напомним, что 35-летний защитник пополнил ряды парижского гранда на правах свободного агента. Он переехал во Францию из мадридского «Реала» и подписал двухлетнее трудовое соглашение.