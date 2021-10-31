Безвольный «Монако» позволил «Бресту» победить впервые в сезоне

В 12-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста», который до сих пор не побеждал в текущем сезоне и находился на дне таблицы. Команда Нико Ковача выглядела очень блекло и могла пропустить гораздо больше двух мячей - 0:2. В начале встречи Жереми ле Дуарон после подачи продлил полет мяча, и Стив Мунье без помех замкнул дальнюю штангу. На 79-й минуте Франк Онора реализовал выход один на один с голкипером.

Россиянин Александр Головин вышел на замену на финальную треть игры. Его команда после этого поединка занимает 10-е место.