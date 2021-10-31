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Чемпионат Франции. 1 лига

Безвольный «Монако» позволил «Бресту» победить впервые в сезоне

31 Октября 2021 • 21:00 Комментировать
Брест
2:0
Монако
окончен

В 12-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста», который до сих пор не побеждал в текущем сезоне и находился на дне таблицы. Команда Нико Ковача выглядела очень блекло и могла пропустить гораздо больше двух мячей - 0:2. В начале встречи Жереми ле Дуарон после подачи продлил полет мяча, и Стив Мунье без помех замкнул дальнюю штангу. На 79-й минуте Франк Онора реализовал выход один на один с голкипером.

Россиянин Александр Головин вышел на замену на финальную треть игры. Его команда после этого поединка занимает 10-е место.

Протокол игры  
Брест 2:0 Монако
(1:0) Мунье Стив 18'    
(2:0) Онора Франк 79'    
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан Эрей Кристоф   46' (Брассье Лилиан (   46') Дюверн Жан-Кевин Маньетти Уго   54' Белькебла Арис Февр Ромен   90' (Дель Кастильо Ромен (   90') Ле Дуарон Жереми   58' (Кардона Ирвин (   58') Онора Франк Мунье Стив
Запасные: Ларсонне Готье Саид Рафики Агум Люсьен Фоссурье Жюльен Уронен Йере Баджи Юссуф
Нюбель Александр Агилар Рубен Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   17'   66' (Якобс Исмаил (   66') Желсон Мартиньш   66' (Сидибе Джибриль (   66') Чуамени Орельен Лукас Жан   58' (Головин Александр (   58') Диоп Софьян   42'   46' (Боаду Мирон (   46') Фолланд Кевин   83' Бен-Йеддер Виссам   81'   84' (Фофана Юссуф (   84')
Запасные: Дисаси Аксель Исидор Вилсон Маецки Радослав Павлович Страхиня
31 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Монако Брест Александр Головин
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окончен Анже 1:2 Ницца
окончен Бордо 3:2 Реймс
окончен Монпелье 2:0 Нант
окончен Труа 2:2 Ренн
окончен Страсбург 4:0 Лорьян
окончен Брест 2:0 Монако
31.10  22:45 Клермон ... Марсель 3 3.55 2.34
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Сегодня, 31 Октября
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