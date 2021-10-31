Безвольный «Монако» позволил «Бресту» победить впервые в сезоне

В 12-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Бреста», который до сих пор не побеждал в текущем сезоне и находился на дне таблицы. Команда Нико Ковача выглядела очень блекло и могла пропустить гораздо больше двух мячей - 0:2. В начале встречи Жереми ле Дуарон после подачи продлил полет мяча, и Стив Мунье без помех замкнул дальнюю штангу. На 79-й минуте Франк Онора реализовал выход один на один с голкипером.
Россиянин Александр Головин вышел на замену на финальную треть игры. Его команда после этого поединка занимает 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Мунье Стив 18'
|(2:0) Онора Франк 79'
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • Эрей Кристоф 46' ( Брассье Лилиан ( 46') • Дюверн Жан-Кевин • Маньетти Уго • 54'Белькебла Арис • Февр Ромен 90' ( Дель Кастильо Ромен ( 90') • Ле Дуарон Жереми 58' ( Кардона Ирвин ( 58') • Онора Франк • Мунье Стив
Запасные: Ларсонне Готье • Саид Рафики • Агум Люсьен • Фоссурье Жюльен • Уронен Йере • Баджи Юссуф
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике 17' 66' ( Якобс Исмаил ( 66') • Желсон Мартиньш 66' ( Сидибе Джибриль ( 66') • Чуамени Орельен • Лукас Жан 58' ( Головин Александр ( 58') • Диоп Софьян 42' 46' ( Боаду Мирон ( 46') • Фолланд Кевин • 83'Бен-Йеддер Виссам 81' 84' ( Фофана Юссуф ( 84')
Запасные: Дисаси Аксель • Исидор Вилсон • Маецки Радослав • Павлович Страхиня
31 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".