​Ибрагимович: «Сегодняшний «ПСЖ» - это не команда»

Бывший игрок «ПСЖ» Златан Ибрагимович сказал несколько слов по поводу нынешнего положения дел в команде.

«Лучше ли сегодняшний «ПСЖ», чем тот «ПСЖ», в котором играл я? Нет. Когда я играл, у нас была команда. Сегодняшний «ПСЖ» - это не команда. Им только предстоит стать командой», - поделился своим мнением Ибрагимович для Telefoot.

Златан Ибрагимович защищал цвета «ПСЖ» в период 2012 по 2016 год. За французский гранд шведский форвард провёл 180 матчей, в которых забил 156 голов и отдал 61 результативный пас на партнёра.

«ПСЖ» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.