​Директор «ПСЖ»: «Почеттино входит в число лучших тренеров на планете»

Леонардо, занимающий должность спортивного директора «ПСЖ», дал комментарий по поводу главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Во Франции Маурисио Почеттино нередко критикуют, ставя под сомнение его методы и квалификацию.

- Почеттино входит в число лучших тренеров на планете. Можно говорить о том, что мы плохо играем, но нельзя сказать, что Маурисио чего-то не понимает. Мы на 10 очков опережаем вторую команду Лиги 1 и находимся на пути к становлению, - слова Леонардо приводит Mundo Deportivo.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 3 ноября против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.