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Чемпионат Франции. 1 лига

​Директор «ПСЖ»: «Почеттино входит в число лучших тренеров на планете»

31 Октября 2021 • 13:22 Комментировать

Леонардо, занимающий должность спортивного директора «ПСЖ», дал комментарий по поводу главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Во Франции Маурисио Почеттино нередко критикуют, ставя под сомнение его методы и квалификацию.

- Почеттино входит в число лучших тренеров на планете. Можно говорить о том, что мы плохо играем, но нельзя сказать, что Маурисио чего-то не понимает. Мы на 10 очков опережаем вторую команду Лиги 1 и находимся на пути к становлению, - слова Леонардо приводит Mundo Deportivo.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 3 ноября против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Маурисио Почеттино
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