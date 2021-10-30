«Метц» с «Сент-Этьеном» поделили очки, Хазри забил ударом с 70 метров

Матч 12-го тура «Метц» - «Сент-Этьен» запомнился болельщикам в первую очередь невероятным дальним ударом Вахби Хазри, который примерно с 70 метров поразил ворота противника. Причем всё это произошло на 16-й минуте поединка. Игрок из Туниса заметил, что голкипер слишком далеко вышел из ворот и выдал просто фантастический удар.
Правда, эта попытка Хазри принесла гостям только ничью, так как до этого у соперника отличился Фарид Булая - 1:1.
«Метц» с 7 очками занимает третью строчку с конца, а его соперник делит последнее место в чемпионате Франции с «Брестом».
Протокол игры
|Метц
|1:1
|Сент-Этьен
|(1:0) Булая Фарид 9'
|16' Хазри Вахби (1:1)
Укиджа Александр • Бронн Дилан • Жемерсон де Жесус • Куяте Кики • Сентонз Фабьен • Маига Хабиб 40' ( Пажо Венсан ( 40') • Н'Дорам Кевин 76' ( Нгетте Опа ( 76') • Делен Тома • Ньяне Ибраима 76' ( Басси Амине ( 76') • Булая Фарид • Де Превиль Николя 60' ( Сарр Пап ( 60')
Запасные: Яде Папа Ндиага • Кайяр Марк-Орель • Мбенге Амаду • Гуйе Ламин • Алакуш Софьян
Грин Этьен • Камара Махди • 87'Соу Саиду • 28'Колодзейчак Тимоти • Масон Иван 18' 46' ( Сильва Габриэль ( 46') • Гурна-Дуат Люка • Неу Иван 7' ( Муэффек Аймен ( 7') • Юссуф Зейду • Будебуз Риад 89' ( Аушиш Адиль ( 89') • Норден Арно 67' ( Амума Ромен ( 67') • Хазри Вахби 89' ( Буанга Денис ( 89')
Запасные: Наде Микаэль • Крассо Жан-Филипп • Рамирес Игнасио • Баич Стефан
30 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).