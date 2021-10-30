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Чемпионат Франции. 1 лига

«Метц» с «Сент-Этьеном» поделили очки, Хазри забил ударом с 70 метров

30 Октября 2021 • 20:24 Комментировать
Метц
1:1
Сент-Этьен
окончен

Матч 12-го тура «Метц» - «Сент-Этьен» запомнился болельщикам в первую очередь невероятным дальним ударом Вахби Хазри, который примерно с 70 метров поразил ворота противника. Причем всё это произошло  на 16-й минуте поединка. Игрок из Туниса заметил, что голкипер слишком далеко вышел из ворот и выдал просто фантастический удар.

Правда, эта попытка Хазри принесла гостям только ничью, так как до этого у соперника отличился Фарид Булая - 1:1.

«Метц» с 7 очками занимает третью строчку с конца, а его соперник делит последнее место в чемпионате Франции с «Брестом».

Протокол игры  
Метц 1:1 Сент-Этьен
(1:0) Булая Фарид 9'    
    16' Хазри Вахби (1:1)
Укиджа Александр Бронн Дилан Жемерсон де Жесус Куяте Кики Сентонз Фабьен Маига Хабиб   40' (Пажо Венсан (   40') Н'Дорам Кевин   76' (Нгетте Опа (   76') Делен Тома Ньяне Ибраима   76' (Басси Амине (   76') Булая Фарид Де Превиль Николя   60' (Сарр Пап (   60')
Запасные: Яде Папа Ндиага Кайяр Марк-Орель Мбенге Амаду Гуйе Ламин Алакуш Софьян
Грин Этьен Камара Махди   87' Соу Саиду   28' Колодзейчак Тимоти Масон Иван   18'   46' (Сильва Габриэль (   46') Гурна-Дуат Люка Неу Иван   7' (Муэффек Аймен (   7') Юссуф Зейду Будебуз Риад   89' (Аушиш Адиль (   89') Норден Арно   67' (Амума Ромен (   67') Хазри Вахби   89' (Буанга Денис (   89')
Запасные: Наде Микаэль Крассо Жан-Филипп Рамирес Игнасио Баич Стефан
30 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Вахби Хазри Метц
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окончен Метц 1:1 Сент-Этьен
30.10  22:00 Лион ... Ланс 1.68 4.3 4.7
31.10  15:00 Анже ... Ницца 2.9 3.35 2.5
31.10  17:00 Бордо ... Реймс
31.10  17:00 Монпелье ... Нант
31.10  17:00 Труа ... Ренн
31.10  17:00 Страсбург ... Лорьян
31.10  19:00 Брест ... Монако 4.4 3.85 1.8
31.10  22:00 Клермон ... Марсель
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Сегодня, 30 Октября
20:24 · Франция. Лига 1
«Метц» с «Сент-Этьеном» поделили очки, Хазри забил ударом с 70 метров
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