«Метц» с «Сент-Этьеном» поделили очки, Хазри забил ударом с 70 метров

Матч 12-го тура «Метц» - «Сент-Этьен» запомнился болельщикам в первую очередь невероятным дальним ударом Вахби Хазри, который примерно с 70 метров поразил ворота противника. Причем всё это произошло на 16-й минуте поединка. Игрок из Туниса заметил, что голкипер слишком далеко вышел из ворот и выдал просто фантастический удар.

Правда, эта попытка Хазри принесла гостям только ничью, так как до этого у соперника отличился Фарид Булая - 1:1.

«Метц» с 7 очками занимает третью строчку с конца, а его соперник делит последнее место в чемпионате Франции с «Брестом».