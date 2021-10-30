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Месси - лидер Лиги 1 по числу нереализованных ударов

30 Октября 2021 • 09:19 Комментировать (2)

Начало карьеры аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ» явно не задалось. По сообщениям в твиттер-аккаунте OptaJean, 34-летний нападающий является лидером Лиги 1 по числу нереализованных ударов по воротам.

Лео пробивал по воротам соперников 15 раз и только четыре удара пришлись в створ. Месси до сих по не смог отметиться голом в местном чемпионате.

За парижский гранд аргентинец пока забивает в Лиге чемпионов, где на его счету три результативных выстрела.

Звездный форвард перешел в «ПСЖ» в минувшее летнее трансферное окно, заключив двухлетний трудовой договор, который включает опцию пролонгации сотрудничества на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Карыч
30 Октября 2021 в 09:28
Инопланетянин ведь! Высота большая, ворота маленькие - попробуй попади!
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