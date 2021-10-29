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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин не примет участия в ближайшем матче «Монако»

29 Октября 2021 • 17:13 Комментировать
Брест
...
Монако
4.00 3.80 1.85
31.10 19:00

Российский легионер «Монако» Александр Головин будет вынужден пропустить матч против «Бреста».

Россиянина не оказалось в списке заявленных Нико Ковачем на предстоящий поединок 12-го тура чемпионата Франции. Вместе с Головиным мимо заявки пролетели Франсеск Фабрегас и Крепин Дьятта.

«Кондиции Головина всё ещё не те, что я рассчитывал увидеть. Александру необходимо дополнительное время для подготовки. Он не будет с командой», - приводит слова Нико Ковача Nicematin.

Встреча «Монако» с «Брестом» назначена на 31 октября.

В текущем сезоне Александр Головин провёл за монегасков суммарно 13 поединков во всех турнирах и отличился в них 3 забитыми голами и 3 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест Александр Головин
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