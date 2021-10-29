Головин не примет участия в ближайшем матче «Монако»

Российский легионер «Монако» Александр Головин будет вынужден пропустить матч против «Бреста».

Россиянина не оказалось в списке заявленных Нико Ковачем на предстоящий поединок 12-го тура чемпионата Франции. Вместе с Головиным мимо заявки пролетели Франсеск Фабрегас и Крепин Дьятта.

«Кондиции Головина всё ещё не те, что я рассчитывал увидеть. Александру необходимо дополнительное время для подготовки. Он не будет с командой», - приводит слова Нико Ковача Nicematin.

Встреча «Монако» с «Брестом» назначена на 31 октября.

В текущем сезоне Александр Головин провёл за монегасков суммарно 13 поединков во всех турнирах и отличился в них 3 забитыми голами и 3 ассистами.