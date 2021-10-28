​Фабрегас назвал самого жёсткого тренера в своей карьере

В четверг хавбек «Монако» Сеск Фабрегас уделил время фанатам в «Твиттере», ответив на целый ряд их вопросов.

Среди прочего, испанец назвал самого жёсткого тренера, с которым ему приходилось работать. Фабрегас выбрал Антонио Конте, под руководством которого он играл за «Челси».

Также отметим, что Фабрегас считает Александра Глеба самым недооценённым футболистом из тех, с которыми он играл в одной команде. А Дидье Дрогба Сеск назвал лучшим своим экс-партнёром по команде среди представителей Африки.

За «Монако» Сеск Фабрегас выступает с января 2019 года. За французский клуб испанец провёл 68 матчей, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.