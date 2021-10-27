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Чемпионат Франции. 1 лига

Звёздного футболиста «ПСЖ» ограбил трансвестит

27 Октября 2021 • 13:52 Комментировать (4)

Французским журналистам стали известны новые подробности ограбления игрока «ПСЖ». Ранее сообщалось, что футболист, имя которого не раскрывается, пострадал от рук проститутки.

Теперь же издание Le Point информирует, что спортсмена ограбил трансвестит, который без согласия игрока сел к нему в автомобиль на светофоре. Злоумышленник угрожал футболисту предметом, похожим на оружие. В результате ограбления игрок лишился телефона и бумажника.

Источник отмечает, что в этом инциденте пострадал один из звездных представителей парижского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
27 Октября 2021 в 14:26
Уесли Снейдер был ограблен карликом
Хави был ограблен карликом
Иньеста был ограблен карликом
Ван Дейк был ограблен карликом

Скоро Левандовского тоже ограбят
Артур Измаилов
27 Октября 2021 в 14:24
это был карлик
Nicholais
27 Октября 2021 в 13:57
Может быть как-то на спорт переключимся? А то всё каминг-ауты и проститутки с трансвеститами
ARTUR
27 Октября 2021 в 14:06
Это потому что в футболе и тех и других уже больше чем футболистов
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