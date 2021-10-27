Звёздного футболиста «ПСЖ» ограбил трансвестит

Французским журналистам стали известны новые подробности ограбления игрока «ПСЖ». Ранее сообщалось, что футболист, имя которого не раскрывается, пострадал от рук проститутки.

Теперь же издание Le Point информирует, что спортсмена ограбил трансвестит, который без согласия игрока сел к нему в автомобиль на светофоре. Злоумышленник угрожал футболисту предметом, похожим на оружие. В результате ограбления игрок лишился телефона и бумажника.

Источник отмечает, что в этом инциденте пострадал один из звездных представителей парижского гранда.