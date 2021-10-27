Футболист «ПСЖ» был ограблен проституткой

Игрок «ПСЖ», имя которого не раскрывается, был ограблен проституткой в собственном автомобиле. Как информирует Le Parisien, инцидент произошел во вторник, 26 октября.

Журналисты утверждают, что в машину к игроку на светофоре подсела девушка легкого поведения. После ухода проститутки футболист заметил пропажу бумажника и телефона. Игрок вызвал полицию, которая в итоге вернула ему украденные вещи.

Напомним, что ранее в связи с девушкой легкого поведения был уличен форвард «ПСЖ» Мауро Икарди. Из-за этого жена аргентинца Ванда Нара хотела уйти из семьи, однако накануне стало известно, что пара помирилась.