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Футболист «ПСЖ» был ограблен проституткой

27 Октября 2021 • 12:26 Комментировать (2)

Игрок «ПСЖ», имя которого не раскрывается, был ограблен проституткой в собственном автомобиле. Как информирует Le Parisien, инцидент произошел во вторник, 26 октября.

Журналисты утверждают, что в машину к игроку на светофоре подсела девушка легкого поведения. После ухода проститутки футболист заметил пропажу бумажника и телефона. Игрок вызвал полицию, которая в итоге вернула ему украденные вещи.

Напомним, что ранее в связи с девушкой легкого поведения был уличен форвард «ПСЖ» Мауро Икарди. Из-за этого жена аргентинца Ванда Нара хотела уйти из семьи, однако накануне стало известно, что пара помирилась.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
27 Октября 2021 в 14:27
неймара ограбил карлик
Juve96
27 Октября 2021 в 13:39
ну понятно что это был Неймар
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