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Чемпионат Франции. 1 лига

Мауро Икарди и Ванда Нара снова вместе

25 Октября 2021 • 23:39 Комментировать

Ванда Нара, агент и супруга форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщила о воссоединении пары.

Ранее футболист изменил своей жене с другой девушкой. Ванда Нара в «Инстаграме» отметила, что ежедневно просила Мауро дать ей развод. В итоге пара отправилась к адвокату. Икарди согласился подписать все документы.

Нара призналась, что на следующий день супруг написал ей слова, которые тронули её сердце. И Ванда поняла, что без Мауро ей очень плохо.

«Уверена, что плохое время, которое мы пережили, укрепит нас как пару и семью. Я люблю тебя, Мауро Икарди», — написала Ванда в «Инстаграме»

Напомним, после ссоры с Икарди Ванда Нара удалила из своего профиля все фото с мужем.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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