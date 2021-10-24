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​Маркиньос: «Неймара неправильно поняли, когда он говорил о последнем чемпионате мира»

24 Октября 2021 • 12:27 Комментировать

Не так давно Неймар дал интервью, в котором сказал, что чемпионат мира 2022 года может стать последним в его карьере. По поводу слов звёздного форварда высказался его одноклубник и капитан «ПСЖ» Маркиньос.

«Думаю, слова Неймара неправильно поняли. Он просто сказал, что не знает, каким он будет через четыре года. В этом есть смысл. Я, например, тоже не знаю, что со мной будет через четыре года.

Неймар понимает, какие ожидания с ним связывают. Он просто имел в виду, что он сосредоточен на ближайшем чемпионате мира. И он говорил о сборной, не о клубе. Он не собирается прекращать играть за «ПСЖ», - сказал Маркиньос Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар Маркиньос
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