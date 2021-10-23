«ПСЖ» назвал сроки возвращения Паредеса

В стане «ПСЖ» высказались о сроках восстановления травмированного полузащитника Леандро Паредеса. Аргентинский футболист вернется в строй в середине следующего месяца после очередной паузы на матчи национальных команд.

Напомним, что Леандро получил повреждение, когда находился в расположении сборной Аргентины. Полузащитник травмировался в матче против команды Перу, состоявшемся 15 октября. 16 ноября «альбиселесте» поведут поединок против сборной Бразилии в отборе чемпионата мира-2022.

В текущем сезоне чемпионата Франции Паредес сыграл два матча, не отметившись голевыми действиями.