Начало матча между «Сент-Этьеном» и «Анже» перенесли из-за болельщиков, забросавших поле файерами

Сегодня, 22 октября, должен был пройти поединок чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Анже». Стартовый свисток был запланирован на 22:00 мск.

Начало матча перенесли из-за поведения болельщиков, которые забросали футбольное поле пиротехникой, информирует beInSports.

«Сент-Этьен» на текущий момент находится на последней, 20-й позиции, во французской Лиге 1. Подопечные Клода Пюэля в десяти поединках чемпионата не одержали ни одной победы, потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли вничью.

«Анже» идет на 5-м месте. Команда Жерара Батикля в нынешнем сезоне за 10 поединков одержала 4 победы, дважды играла вничью и столько же раз проигрывала.

На матче должна работать бригада арбитров во главе с Антони Готье.

Saint-Etienne fans delayed the start of their game against Angers by throwing flares onto the pitch

The club are bottom of Ligue 1 and fans are demanding manager Claude Puel resigns pic.twitter.com/pINqiNUbyz