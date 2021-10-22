«ПСЖ» ждёт дебюта Рамоса в ноябре

Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский «ПСЖ» откладывается, об этом рапортует на своих страницах издание Le Parisien.

Источник утверждает, что опытный футболист не сыграет в октябре. В парижском гранде рассчитывают, что 35-летний игрок сможет повести первый матч за команду в следующем месяце.

В настоящий момент Рамос проводит индивидуальные тренировки. Защитник продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы.

Напомним, что Серхио пополнил ряды «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Он перебрался в Париж из мадридского «Реала» на правах свободного агента.