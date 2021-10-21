Как выглядит Чина Суарес: С ней изменил жене Мауро Икарди

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в очередной раз попал в скандал, связанный с изменами. На сей раз, он пошёл «налево» от своей супруги Ванды Нара в сторону Чины Суарес. Рассказываем и показываем, кто же такая эта Чина Суарес, которая завоевала сердце и другие органы Икарди.

Напомним, несколько лет назад Мауро Икарди увёл свою пока ещё действующую супругу Ванду Нару в другого футболиста Макси Лопеса. На этой почве у него несколько лет был конфликт с Лионелем Месси. Теперь же Нара сама оказалась в роли жертвы.

Нара заявила, что Икарди разрушил семью ради проститутки. При этом важно сказать о том, что Чина Суарес – весьма популярная актриса и певица в Аргентине. До этого года она была жената на другом аргентинском актёре Бенджамине Викунье. И да, у неё целых трое детей, а заодно и 5,3 миллиона подписчиков в инстаграме.

Давайте же посмотрим, на кого же всё-таки променял Нару Мауро Икарди.