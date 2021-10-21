Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 430 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Как выглядит Чина Суарес: С ней изменил жене Мауро Икарди

21 Октября 2021 • 00:16 Комментировать (2)

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в очередной раз попал в скандал, связанный с изменами. На сей раз, он пошёл «налево» от своей супруги Ванды Нара в сторону Чины Суарес. Рассказываем и показываем, кто же такая эта Чина Суарес, которая завоевала сердце и другие органы Икарди.

Напомним, несколько лет назад Мауро Икарди увёл свою пока ещё действующую супругу Ванду Нару в другого футболиста Макси Лопеса. На этой почве у него несколько лет был конфликт с Лионелем Месси. Теперь же Нара сама оказалась в роли жертвы.

Нара заявила, что Икарди разрушил семью ради проститутки. При этом важно сказать о том, что Чина Суарес – весьма популярная актриса и певица в Аргентине. До этого года она была жената на другом аргентинском актёре Бенджамине Викунье. И да, у неё целых трое детей, а заодно и 5,3 миллиона подписчиков в инстаграме.

Давайте же посмотрим, на кого же всё-таки променял Нару Мауро Икарди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от China Suarez (@sangrejaponesa)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от China Suarez (@sangrejaponesa)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от China Suarez (@sangrejaponesa)

Реклама




Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара Чина Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nе gustа
21 Октября 2021 в 00:31
чё та не фонтан
ARTUR
21 Октября 2021 в 00:29
Совсем уже сдурели , ну кому интересно кого трахает бревно Икарди ?? Ну конечно она не проститутка , она актриса и певица , и нее трое детей ,и конечно же самое важное сколько подписчиков , в этом весь смысл , проститутки это женщины кто занимается сексом за деньги и это их профессия , а эта такая же профурсетка как и та же Ванда. Но ЗАЧЕМ об этом писать ЗДЕСЬ ?? ЭТО КАК В ХРАМЕ ПРОВОДИТЬ СВИНГЕР ОРГИИ.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
00:16 · Франция. Лига 1
Как выглядит Чина Суарес: С ней изменил жене Мауро Икарди 2
20 Октября
23:40 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о восстановлении российского футболиста
15:08 · Франция. Лига 1
​Боссы «ПСЖ» надеются, что Мбаппе позволит клубу заработать слухи
09:35 · Франция. Лига 1
Икарди надеется, что Ванда Нара простит ему измену 1
19 Октября
17:39 · Франция. Лига 2
Игрок «Нима» задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними проститутками
17:12 · Франция. Лига 1
Икарди может уйти из «ПСЖ» слухи
09:33 · Франция. Лига 1
Папе Римскому подарили футболку с автографом Месси 4 фото
18 Октября
23:47 · Франция. Лига 1
Ванда Нара с помощью детектива взломала телефон Икарди, чтобы уличить игрока в измене 3
20:59 · Франция. Лига 1
Почеттино считает, что Месси блещет в составе «ПСЖ» 9
20:05 · Франция. Лига 1
Головин возвращается в основную группу «Монако»
09:21 · Франция. Лига 1
Икарди опубликовал новые фотографии с женой после её намёка на развод 1 фото
08:28 · Франция. Лига 1
Фабрегас оценил положение Месси в «ПСЖ»
08:16 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» предлагает «Барселоне» обменяться звёздными нападающими 10
17 Октября
23:42 · Франция. Лига 1
«Марсель» добыл волевую победу в матче с «Лорьяном»
19:56 · Франция. Лига 1
«Монпелье» помешал «Лансу» продолжить преследование «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем