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​Боссы «ПСЖ» надеются, что Мбаппе позволит клубу заработать слухи

20 Октября 2021 • 15:08 Комментировать

Килиан Мбаппе, похоже, твёрдо решил переходить из «ПСЖ» в «Реал» следующим летом. Контракт талантливого форварда с парижанами истечёт, то есть клуб ничего не заработает на этой крупной сделке. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Абдулла Болма, в руководстве «ПСЖ» сохраняют надежду на то, что клубу удастся договориться с Мбаппе о подписании краткосрочного контракта. В таком случае парижане смогут получить за трансфер Килиана деньги.

Ранее Килиан Мбаппе в интервью рассказывал, что он давал «ПСЖ» возможность заработать, когда просил клуб отпустить его минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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