Килиан Мбаппе, похоже, твёрдо решил переходить из «ПСЖ» в «Реал» следующим летом. Контракт талантливого форварда с парижанами истечёт, то есть клуб ничего не заработает на этой крупной сделке. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Абдулла Болма, в руководстве «ПСЖ» сохраняют надежду на то, что клубу удастся договориться с Мбаппе о подписании краткосрочного контракта. В таком случае парижане смогут получить за трансфер Килиана деньги.

Ранее Килиан Мбаппе в интервью рассказывал, что он давал «ПСЖ» возможность заработать, когда просил клуб отпустить его минувшим летом.