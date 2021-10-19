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Чемпионат Франции. 1 лига

Папе Римскому подарили футболку с автографом Месси фото

19 Октября 2021 • 09:33 Комментировать (1)

Папа Римский Франциск получил презент от премьер-министра Франции Жана Кастекса. В ходе официального визита в Ватикан чиновник подарил Папе футболку звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с автографом игрока.

Напомним, что 34-летний футболист пополнил ряды парижского гранда прошлым летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. Месси перешел в стан вице-чемпиона Франции на правах свободного агента, поскольку его контракт с каталонской «Барселоной» истек в конце июня.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Лионель провел три поединка и не отметился забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Папа Римский Франциск
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Комментарии (1)
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Kar.k4rych
19 Октября 2021 в 09:42
Теперь все уверуют, что Месси - боХ!
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