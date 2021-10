Папа Римский Франциск получил презент от премьер-министра Франции Жана Кастекса. В ходе официального визита в Ватикан чиновник подарил Папе футболку звездного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с автографом игрока.

Напомним, что 34-летний футболист пополнил ряды парижского гранда прошлым летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. Месси перешел в стан вице-чемпиона Франции на правах свободного агента, поскольку его контракт с каталонской «Барселоной» истек в конце июня.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Лионель провел три поединка и не отметился забитыми мячами.

Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. The shirt was given to the Pope, who is alao from Argentina, by French Prime Minister Jean Castex. Images via @vaticannews_fr. pic.twitter.com/nlTRGOK6jo