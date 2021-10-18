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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино считает, что Месси блещет в составе «ПСЖ»

18 Октября 2021 • 20:59 Комментировать (2)

Накануне противостояния с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов главный тренер парижан Маурисио Почеттино высказался в поддержку летнего новичка команды Лионеля Месси. Отметим, что шестикратному обладателю «Золотого мяча» пока не удается с лучшей стороны проявить себя в столице Франции.

«Месси – это великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блещет сейчас и в «ПСЖ». Думаю, период адаптации уже закончился. Все надеются и верят, что он снова вернет себе свою пиковую форму», - ответил на вопросы RMC Sport наставник.

К слову, пока в активе аргентинского форварда лишь один забитый гол в футболке «ПСЖ» - в ворота «Манчестер Сити» в прошлом туре Лиги чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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Snk6565
18 Октября 2021 в 21:27
Такое ощущение, что гном им всем что то подсыпает...для галюцинаций
ARTUR
18 Октября 2021 в 21:05
Аж глаза режет,что от блеска ПСЖ, что от блеска Месси
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