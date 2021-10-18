Почеттино считает, что Месси блещет в составе «ПСЖ»

Накануне противостояния с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов главный тренер парижан Маурисио Почеттино высказался в поддержку летнего новичка команды Лионеля Месси. Отметим, что шестикратному обладателю «Золотого мяча» пока не удается с лучшей стороны проявить себя в столице Франции.

«Месси – это великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блещет сейчас и в «ПСЖ». Думаю, период адаптации уже закончился. Все надеются и верят, что он снова вернет себе свою пиковую форму», - ответил на вопросы RMC Sport наставник.

К слову, пока в активе аргентинского форварда лишь один забитый гол в футболке «ПСЖ» - в ворота «Манчестер Сити» в прошлом туре Лиги чемпионов.