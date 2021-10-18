Головин возвращается в основную группу «Монако»

Около двух недель назад полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил повреждение бедра, из-за чего пропустил октябрьские матчи национальной команды, а также крайний тур чемпионата Франции.

По информации «Спорт-Экспресса», игрок уже завтра, 19 октября, снова приступит к работе с остальными партнерами по команде на тренировочных занятиях. Однако, несмотря на возвращение в основную группу, участие россиянина в игре Лиге Европы против ПСВ является маловероятным.

Отметим, что наставник «Монако» Нико Ковач не раз лестно отзывался о Головине, а сам футболист успел записать на свой счет два гола и одна результативную передачу в семи поединках текущего розыгрыша Лиги 1.