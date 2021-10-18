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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин возвращается в основную группу «Монако»

18 Октября 2021 • 20:05 Комментировать
ПСВ
...
Монако
2.25 3.50 3.15
21.10 22:00

Около двух недель назад полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил повреждение бедра, из-за чего пропустил октябрьские матчи национальной команды, а также крайний тур чемпионата Франции.

По информации «Спорт-Экспресса», игрок уже завтра, 19 октября, снова приступит к работе с остальными партнерами по команде на тренировочных занятиях. Однако, несмотря на возвращение в основную группу, участие россиянина в игре Лиге Европы против ПСВ является маловероятным.

Отметим, что наставник «Монако» Нико Ковач не раз лестно отзывался о Головине, а сам футболист успел записать на свой счет два гола и одна результативную передачу в семи поединках текущего розыгрыша Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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