Аргентинский нападающий Мауро Икарди, правами на которого владеет французский «ПСЖ», опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новые фотографии. На снимках футболист изображен со своей супругой Вандой Нарой.

Стоит напомнить, что на выходных женщина заявил об измене мужа и пригрозила ему разводом. Кроме того, Ванда удалила из своего аккаунта все совместные фотографии с Мауро. После этой новости Икарди пропустил тренировочное занятие команды.

На фоне этой информации появились слухи о возможном переходе нападающего в другой клуб. Якобы «ПСЖ» готов обменять Икарди на Серхио Агуэро.