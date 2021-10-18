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Чемпионат Франции. 1 лига

Икарди опубликовал новые фотографии с женой после её намёка на развод фото

18 Октября 2021 • 09:21 Комментировать

Аргентинский нападающий Мауро Икарди, правами на которого владеет французский «ПСЖ», опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новые фотографии. На снимках футболист изображен со своей супругой Вандой Нарой.

Стоит напомнить, что на выходных женщина заявил об измене мужа и пригрозила ему разводом. Кроме того, Ванда удалила из своего аккаунта все совместные фотографии с Мауро. После этой новости Икарди пропустил тренировочное занятие команды.

На фоне этой информации появились слухи о возможном переходе нападающего в другой клуб. Якобы «ПСЖ» готов обменять Икарди на Серхио Агуэро.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от (@mauroicardi)

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди
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