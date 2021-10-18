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Чемпионат Франции. 1 лига

Фабрегас оценил положение Месси в «ПСЖ»

18 Октября 2021 • 08:28 Комментировать

Испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о переходе аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ». 34-летний нападающий сменил клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Лео счастлив в Париже. За эту команду выступают много игроков, с которыми у него приятельские отношения. Мне было грустно слышать об уходе Месси из «Барселоны», но в то же время я счастлив, что смогу сыграть против него», - передает слова полузащитника AS.

Месси заключил с парижанами двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на сезон.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел три матча, не отметившись забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сеск Фабрегас
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