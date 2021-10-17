​Во Франции выпустили псевдодокументальный ролик «Призрак Рамоса»

Серхио Рамос летом перебрался в «ПСЖ», но он до сих пор не дебютировал за французский клуб из-за травмы. Несколько дней назад пресс-служба парижан сообщила, что Рамос ещё полторы недели будет заниматься по индивидуальной программе.

Между тем, L’Equipe выпустил юмористический ролик в жанре псевдодокументального фильма «Призрак Рамоса». В этом ролике несуществующие футболисты «ПСЖ» рассказывают о том, как они видели Рамоса, будто бы он призрак.

«Мы играли в рондо на тренировке, как вдруг появился татиурованный мужчина с бородой, говорящий по-испански. Когда я обернулся, он исчез. Было страшно», - рассказал один из «очевидцев» в ролике.