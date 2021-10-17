​Лебёф объяснил, почему Месси не должен получить «Золотой мяч»

Известный в прошлом французский футболист Франк Лебёф, который становился чемпионом Европы и мира, объяснил, почему Лионель Месси не должен получить седьмой «Золотой мяч» в 2021 году.

«В 2000 и 2006 годах Зинедин Зидан не выигрывал «Золотой мяч» из-за красных карточек, которые он получал. Лионель Месси в этом году тоже получил красную карточку, ударив соперника рукой в игре Суперкубка Испании. Если мы не давали «Золотой мяч» Зизу, то теперь мы не должны давать его Месси», - высказался Лебёф для Telefoot.

«Золотой мяч» будет вручен в Париже 29 ноября. Лионеля Месси называют одним из фаворитов в борьбе за престижную награду.