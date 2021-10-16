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​«Ещё одна семья, которую ты разрушила»: жена и агент Икарди намекнула на развод

16 Октября 2021 • 23:25 Комментировать

Супруга и по совместительству агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала загадочное сообщение в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

«Ещё одна семья, которую ты разрушила», - написала девушка, добавив неприличное слово.

Ванда Нара отписалась от Мауро Икарди, а также удалила все недавние совместные фотографии с аргентинским футболистом. Судя по всему, дело идёт к разводу звёздной пары.

В сезоне 2021/2022 28-летний Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех соревнованиях. В них нападающий отметился тремя забитыми мячами. Ближайший матч «ПСЖ» проведёт против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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