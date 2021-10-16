Стало известно, когда Головин вернётся в общую группу «Монако»

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий в чемпионате Франции за «Монако», продолжает восстанавливаться от повреждения паховых мышц.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», 25-летний футболист возобновит тренировки в общей группе монегасков в понедельник, 18 октября.

Напомним, что из-за повреждения Головин не поможет «Монако» в грядущем поединке чемпионата Франции против «Лиона».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин принял участие в семи матчах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.