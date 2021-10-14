​Президент Франции Макрон реализовал пенальти в благотворительном поединке

Президент Франции Эммануэль Макрон забил 11-метровый в благотворительном футбольном матче.

Поединок состоялся 14 октября в коммуне Пуасси. Игра была организована в честь 50-летия футбольного клуба «Варьете».

За команду Макрона также выступали экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер и бывшие футболисты сборной Франции Кристиан Карамбё и Марсель Десайи.

Собранные от проведения матча деньги направят в Фонд, который помогает детским больницам.

Стоит отметить, что Макрон ещё с юности увлекается футболом. В 2018 году французский лидер приезжал в Санкт-Петербург и Москву, чтобы поддержать национальную сборную во время чемпионата мира по футболу в России.