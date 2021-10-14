Мбаппе точно не продлит контракт с «ПСЖ»

Форвард Килиан Мбаппе твёрдо решил уйти из «ПСЖ» и отправиться в «Реал», информирует AS.

22-летний француз не хочет подписывать новое соглашение с парижанами. Нападающий отказывается от любой зарплаты, которую ему предлагают.

Текущее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года. Форвард играет за парижан с 2017 года, до этого он выступал за «Монако».

Летом футболиста едва не купил «Реал», однако сделка сорвалась в последний момент.

Ранее стало известно, что мадридская команда предложила Мбаппе шестилетний контракт с зарплатой в 40 млн евро за сезон.