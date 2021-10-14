Вейналдум отметил уровень игры Верратти

Новичок французского «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о своем одноклубнике Марко Верратти.

«Когда начинается разговор о лучших футболистах мира, то зачастую называются фамилии игроков атакующего плана. Но не стоит забывать об оборонительных игроках. В моей команде выступает Марко Верратти. Это уникальный футболист. О нем мало говорят, потому что Марко не забивает голы, однако стоит признать, что его игра великолепна», - передает слова голландца Transfermarktweb.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Верратти провел три поединка, в которых получил два предупреждения.