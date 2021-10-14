Почеттино высказался о будущем Мбаппе

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что надеется на долгое сотрудничество с нападающим Килианом Мбаппе. В СМИ давно ходят слухи о желании форварда продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Мы приложим все усилия, чтобы сохранить Килиана в команде. Этот футболист уже находится на одном уровне с Роналду и Месси», - передает слова аргентинского специалиста Cope.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 11 матчах на клубном уровне, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с парижанами рассчитан до лета следующего года.