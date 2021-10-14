«Монако» назвал стоимость Чуамени

Хавбек «Монако» Орельен Чуамени близок к смене клубной прописки. Согласно сведениям журналистов газеты Marca, боссы французского клуба готовы расстаться с 21-летним футболистом, если за него предложат 60 миллионов евро.

Источник отмечает, что в числе претендентов на перспективного игрока фигурируют следующие топ-клубы: «Манчестер Сити», «Реал», «Челси» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках за монегасков, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.