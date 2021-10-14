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Чемпионат Франции. 1 лига

Насри шокировал болельщиков лишним весом фото

14 Октября 2021 • 08:31 Комментировать

Боссы французского «Марселя» организовали благотворительный поединок, на который позвали многих известных футболистов. В число приглашенных попал атакующий полузащитник Самир Насри, который в конце прошлого месяца объявил о завершении карьеры.

Самир шокировал болельщиков своим избыточным весом. Футболист вышел на поле в очень плохих физических кондициях.

Напомним, что последний официальный матч Насри провел около двух лет назад. С того времени он числился в бельгийском «Андерлехте», но на поле не появлялся.

В Европе француз известен по выступлениям за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Самир Насри
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