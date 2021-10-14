Почеттино назвал фаворита на «Золотой мяч»

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, кому стоит вручить «Золотой мяч» по итогам года.

«Я бы выбрал Лионеля Месси. Даже если бы я его не тренировал, все равно проголосовал бы за него. На второе место поставлю Роберта Левандовски, а на третье – Криштиану Роналду», - передает слова аргентинского специалиста Cope.

Месси стал игроком парижского клуба в летнее трансферное окно. 34-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента, заключив двухлетний контракт с возможностью пролонгации на сезон.

Напомним, что вместе со сборной Аргентины Месси стал триумфатором Кубка Америки-2021.