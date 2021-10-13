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Чемпионат Франции. 1 лига

Тьяго Силва высказался в поддержку Неймара

13 Октября 2021 • 20:19 Комментировать
Бразилия
...
Уругвай
1.55 4.00 6.50
15.10 03:30

Недавно вингер «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар шокировал футбольную общественность, заявив, что для него следующий чемпионат мира может стать последним в карьере. Причиной этому игрок назвал стресс и давление, с которыми он борется на протяжении нескольких последних лет.

Партнер Неймара по национальной команде Тьяго Силва поддержал соотечественника, объяснив подобное поведение звезды местного футбола. «Это трудная ситуация. Наша профессия не из легких, но ему достается больше остальных. Люди просто быстро забывают, как он способен радовать их на поле. Вместо этого, они постоянно критикуют его за каждый шаг. Надеюсь, Неймар не потеряет любовь к этому виду спорту», - поделился Силва в интервью Marca.

Отметим, что сборная Бразилии практически гарантировала себе попадание на Мундиаль в Катаре, уверенно захватив лидерство в квалификации Южной Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Тьяго Силва
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