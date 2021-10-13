Во Франции раскритиковали идею Венгера проводить чемпионат мира каждые два года

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) не одобряет проведение мундиаля каждые два года.

Совет директоров LFP выступил категорически против инициативы Арсена Венгера, заявив, что подобные решения не могут приниматься без предварительных консультаций.

«ФИФА стремится принять решение, которое отвечает исключительно её интересам. Такой проект сильно снижает интерес болельщиков к национальным лигам, что приведёт к оттоку зрителей. Развитие футбола идёт не лишь через популяризацию чемпионата мира», - сказано в заявлении LFP.

Ранее Арсен Венгер объяснил, почему он активно продвигает идею реформирования календаря.