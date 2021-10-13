Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 76 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Чемпионат Франции сократится до 18 команд в 2023 году официально

13 Октября 2021 • 17:42 Комментировать

Начиная с сезона 2023/2024, количество участников в чемпионате Франции будет сокращено на две команды.

Лига 1 утвердила новый регламент проведения национального первенства. Уже с 2023 года в элитном французском дивизионе вместо 20 участников останется лишь 18, что даст возможность существенно разгрузить календарь.

Пресс-служба Лиги 1 информирует, что в следующем сезоне сразу 4 команды понизятся в классе, а на их место зайдут два новых участника из Лиги 2.

Стоит упомянуть, что ранее за победу во французском чемпионате уже боролись 18 участников. Такое количество клубов в турнире было в период с 1997 по 2002 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Франции Лига 1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет обменяться полузащитниками с «Монако» слухи
18:33 · Франция. Лига 1
Во Франции раскритиковали идею Венгера проводить чемпионат мира каждые два года
17:42 · Франция. Лига 1
Чемпионат Франции сократится до 18 команд в 2023 году официально
15:58 · Франция. Лига 1
Дебют Рамоса за «ПСЖ» откладывается
15:35 · Франция. Лига 1
​Венгер сыграет в футбол с президентом Франции
15:24 · Франция. Лига 1
​Дом Лемина был ограблен, преступники держали женщин связанными
11:22 · Германия. Бундеслига
Нюбель покинет «Баварию», если клуб продлит контракт с Нойером
09:59 · Испания. Ла Лига
Пасторе: «ПСЖ» - оптимальный вариант для Месси»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Фоден хочет сходить на рыбалку с Месси 5
12 Октября
18:58 · Франция. Лига 1
​Во Франции обсуждают использование арбитрами микрофонов во время матчей
15:46 · Франция. Лига 1
​Головин начал тренироваться индивидуально
14:49 · Франция. Лига 1
​Ротен подверг критике Неймара за его слова
14:27 · Франция. Лига 1
​Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в пятницу
13:27 · Италия. Серия А
​Доннарумма пришёл на телешоу с татуировкой в виде эмблемы «Милана» 1
11:49 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Реала»
Все новости
Рекомендуем