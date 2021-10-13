Начиная с сезона 2023/2024, количество участников в чемпионате Франции будет сокращено на две команды.

Лига 1 утвердила новый регламент проведения национального первенства. Уже с 2023 года в элитном французском дивизионе вместо 20 участников останется лишь 18, что даст возможность существенно разгрузить календарь.

Пресс-служба Лиги 1 информирует, что в следующем сезоне сразу 4 команды понизятся в классе, а на их место зайдут два новых участника из Лиги 2.

Стоит упомянуть, что ранее за победу во французском чемпионате уже боролись 18 участников. Такое количество клубов в турнире было в период с 1997 по 2002 год.