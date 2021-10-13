Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 81 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Венгер сыграет в футбол с президентом Франции

13 Октября 2021 • 15:35 Комментировать

Арсен Венгер в четверг примет участие в благотворительном матче. Экс-тренер лондонского «Арсенала» сыграет в одной команде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информацию на своей страничке в «Твиттере» разместил журналист football.london Крис Уитли.

Напомним, что Арсен Венгер покинул тренерский мостик «Арсенала» по завершению сезона 2017/2018. У руля «канониров» Венгер находился на протяжении 22 лет. В настоящий момент Арсен возглавляет отдел развития ФИФА. Не так давно он предложил проводить чемпионат мира каждые два года. Эту идею раскритиковали многие, в частности УЕФА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Эммануэль Макрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
15:58 · Франция. Лига 1
Дебют Рамоса за «ПСЖ» откладывается
15:35 · Франция. Лига 1
​Венгер сыграет в футбол с президентом Франции
15:24 · Франция. Лига 1
​Дом Лемина был ограблен, преступники держали женщин связанными
11:22 · Германия. Бундеслига
Нюбель покинет «Баварию», если клуб продлит контракт с Нойером
09:59 · Испания. Ла Лига
Пасторе: «ПСЖ» - оптимальный вариант для Месси»
08:14 · Англия. Премьер-лига
Фоден хочет сходить на рыбалку с Месси 4
12 Октября
18:58 · Франция. Лига 1
​Во Франции обсуждают использование арбитрами микрофонов во время матчей
15:46 · Франция. Лига 1
​Головин начал тренироваться индивидуально
14:49 · Франция. Лига 1
​Ротен подверг критике Неймара за его слова
14:27 · Франция. Лига 1
​Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в пятницу
13:27 · Италия. Серия А
​Доннарумма пришёл на телешоу с татуировкой в виде эмблемы «Милана» 1
11:49 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Реала»
11 Октября
21:39 · Франция. Лига 1
Бывший президент «Барселоны» уверен, что Мбаппе перейдёт в «Реал»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Икарди не намерен переходить в «Ньюкасл»
13:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересовался игроком «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем