​Венгер сыграет в футбол с президентом Франции

Арсен Венгер в четверг примет участие в благотворительном матче. Экс-тренер лондонского «Арсенала» сыграет в одной команде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информацию на своей страничке в «Твиттере» разместил журналист football.london Крис Уитли.

Напомним, что Арсен Венгер покинул тренерский мостик «Арсенала» по завершению сезона 2017/2018. У руля «канониров» Венгер находился на протяжении 22 лет. В настоящий момент Арсен возглавляет отдел развития ФИФА. Не так давно он предложил проводить чемпионат мира каждые два года. Эту идею раскритиковали многие, в частности УЕФА.

Former Arsenal manager Arsene Wenger will participate in a charity match tomorrow alongside France president Emmanuel Macron pic.twitter.com/5hUJcsBNfY