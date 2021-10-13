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Чемпионат Франции. 1 лига

​Дом Лемина был ограблен, преступники держали женщин связанными

13 Октября 2021 • 15:24 Комментировать

Дом полузащитника «Ниццы» Марио Лемина был ограблен на минувших выходных. Как сообщает L’Equipe, в дом 28-летнего футболиста ворвались три вооружённых преступника в масках. Они связали трёх женщин, находившихся в здании, после чего принялись собирать драгоценности, брендовую одежду, кожаные издания и предметы роскоши. Ущерб оценивается приблизительно в 300 тысяч евро.

Марио Лемина во время ограбления находился в расположении сборной Габона. Полузащитник в Европе известен главным образом по периоду выступлений за «Ювентус».

В сезоне 2021/2022 Марио Лемина провёл за «Ниццу» семь матчей. Результативными действиями хавбек не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Марио Лемина
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