​Во Франции обсуждают использование арбитрами микрофонов во время матчей

Во Франции намерены сделать работу арбитров более прозрачной. Обсуждается вариант, при котором судьи будут пользоваться микрофонами во время матчей. Как сообщает L’Equipe, нововведение поддерживают 60% арбитров из тех, которые обслуживают матчи Лиги 1 – элитного французского дивизиона.

Отмечается, что использование микрофонов поможет защитить авторитет арбитров, ведь в микрофон будет слышно и то, что судьям говорят футболисты.

Чтобы использовать микрофоны, французам потребуется разрежение IFAB, регулирующего правила футбола. Впрочем, пока этот вопрос находится лишь на стадии обсуждения в рабочей группе по судейству.