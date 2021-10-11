Вейналдум: «Карьера в «ПСЖ» началась не так, как мне хотелось»

Новичок «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум, перебравшийся во французский гранд в летнее трансферное окно, недоволен своим положением в команде.

«Моя карьера в «ПСЖ» началась не так, как хотелось. Я отлично выступал в последние несколько сезонов, но в Париже что-то пошло не так. Мне был интересен новый вызов, но пока все идет очень тяжело. Но это футбол, нужно уметь справляться с трудностями. Я боец и готов бороться», - приводит слова голландского полузащитника портал Goal.com.

Вейналдум подписал с парижским клубом трехлетнее соглашение. В нынешнем сезоне Лиги 1 полузащитник сыграл восемь матчей, не отметившись голевыми действиями.